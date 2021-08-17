Эксперт оценил поручения Мишустина по итогам визита в Хабаровский край

«Радует, что принципиальные решения принимаются после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Андрей Белоглазов. Так он комментировал публикацию поручений Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Хабаровский край.

«Во-первых, сам по себе визит премьер-министра и его поручения говорят о том, что он держит руку на пульсе и пытается помочь жителям региона конкретными делами. Например, это касается выделения ресурсов для завершения строительства детской больницы в Комсомольске-на-Амуре. Это проблемный, но очень важный объект, который на протяжении нескольких лет никак не могут достроить» – сказал член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

«Также стоит отметить поддержку градообразующих судостроительных предприятий. Для любого жителя Хабаровского края важно иметь стабильную работу, гарантированный доход и развитую инфраструктуру. Поэтому поддержка того же Амурского судостроительного завода государственными заказами говорит о том, что сотрудники предприятия будут стабильно получать свою зарплату и получат уверенность в завтрашнем дне. Это важно для промышленного центра Хабаровского края», – добавил собеседник.

«И, конечно же, каждого жителя Хабаровского края тревожит личный вопрос – возможность пользоваться подержанными праворульными автомобилями японского производства. Введение моратория на установку системы Эра-ГЛОНАСС – важнейшая для нас тема. Мы за последние десятилетия привыкли к японским автомобилям, пользуемся ими в повседневной жизни, поэтому для жителей региона такое решение – однозначный плюс», – считает эксперт.

«Таким образом и сам визит, и поручения премьера в регионе оценивают позитивно. Радует, что принципиальные решения принимаются не просто в высоких кабинетах Москвы, а после того, как глава правительства лично приехал в регион, пообщался с простыми людьми, услышал их пожелания и лишь затем принял соответствующие решения. Это очень положительный момент», – заключил Белоглазов.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по итогам рабочей поездки в Хабаровский край. Два поручения касаются завершения строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре. Возводить здание начали еще в 2017 году, но из-за ошибок в проектной документации объект пришлось заморозить. Сейчас проектная документация доработана и прошла государственную экспертизу. Строительство и оснащение больницы планируется завершить к 1 сентября 2023 года, указано на сайте правительства.

Еще одно поручение касается продления временного порядка ввоза на территорию РФ подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. До 3 декабря 2021 года жителям Дальнего Востока разрешается ввозить по одному такому автомобилю в год для личного пользования. Теперь такой порядок будет продлен еще на один год – до 3 декабря 2022 года. Отдельный блок поручений посвящен вопросам модернизации и реконструкции Амурского судостроительного завода.

Напомним, с 26 по 29 июля Мишустин побывал с рабочими поездками в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов – Иркутской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае. В ходе командировок глава правительства посетил промышленные предприятия, социальные и инфраструктурные объекты, встретился с главами регионов, а также провел совещание по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Ранее эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «своим визитом в Хаюаровский край и встречей с Дегтяревым Мишустин символически закрепил достижения врио губернатора». «Теперь Дегтяреву есть с чем идти к избирателям в сентябре. В своей предвыборной повестке он делает акцент на крупные социальные проекты», – уверен политолог.