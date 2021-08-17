Google за день оштрафовали на 14 млн

Компанию Google в РФ оштрафовали за день на 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также по четырем протоколам были вынесены штрафы на 12 млн рублей, за день корпорацию в РФ оштрафовали на 14 млн рублей.

Ранее во вторник сообщалось, что Google оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию.