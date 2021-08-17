 

Около 10 тыс. противников талибов направились в Панджшер для борьбы с ними

17.08.2021, 18:12, Новости дня
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В афганскую провинцию Панджшер отправились около 10 тыс. бойцов, которые будут воевать против сил захватившего страну движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).

В составе этих сил есть в том числе силы генерала Абдул-Рашида Дустума, сообщил источник РИА «Новости».

Также собеседник агентства сообщил, что силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили район Чарикар в провинции Парван, они ведут бои с талибами в Панджшере.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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