 

Синхронистка Алла Шишкина отметила день рождения: “Три олимпиады – три золота, вот теперь можно уходить”

17.08.2021, 17:58, Разное
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День рождения у Аллы Шишкиной 2 августа. В этот день она была вместе со сборной на Олимпиаде в Токио и продолжала готовиться к выступлению. Несмотря на это, подруги по команде, тренеры и все, кто были вокруг, поздравляли Аллу и старались устроить ей праздник. Но главным, по-прежнему, оставались соревнования. Синхронистки в группе взяли золото! Для Аллы Шишкиной эта медаль высшего достоинства стала третьей олимпийской. Теперь спортсменка, которая и раньше задумывалась об окончании карьеры, готова уйти из большого спорта навсегда. Правда, она точно знает, что будет скучать и по любимому тренеру Татьяне Николаевне Покровской, и по напарницам по команде, и даже по жесткому спортивному режиму. Об этом она рассказала HELLO.RU сразу после того, как отметила день рождения, вернувшись в Москву, в кругу друзей, близких и спортивных подруг.

Алла, еще раз с Днем рождения и с победой! Как вы себя чувствуете сейчас?

Я чувствую, как будто с моих плеч упал огромный камень. Целая глыба. 25 лет в спорте, да еще и в таком сложном и вот все закончилось. Знаю, что со временем я буду скучать, но пока я счастлива.

Золото Токио стало для вас самым главным подарком в этот день рождения?

День рождения у меня был 2-го, тогда же начались соревнования у дуэтов. Я же выиграла золото 7-го, но это в любом случае прекрасный подарок. Мой день рождения часто выпадает на соревнования, примерно в начале августа проходят и Чемпионат мира, и Олимпийские игры, поэтому я уже привыкла.

В вашей блестящей карьере были перерывы, но вы возвращались и снова побеждали. Теперь, насколько я понимаю, вы все же собираетесь закончить с большим спортом. Или это снова неокончательное решение?

Сейчас это решение окончательное. Раньше я чувствовала, что еще не все сказала, что хочу снова испытать эти эмоции, адреналин. Теперь же я довольна собой. Три Олимпиады, три золота – это стопроцентный результат.

Вообще, когда пришли в спорт, сразу ставили себе целью олимпийское золото, а лучше два? Или это было приятное увлечение, танцы в воде?

Я очень любила мультик “Русалочка”, и моей главной целью было научиться плавать, как она. Потом уже появились мечты о медалях, но думать об олимпийском золоте я боялась до последнего.

Какой срабатывает триггер, когда вы возвращались к тренировкам? Просто не можете без движения, без режима, без соревнований?

Все вместе. Я люблю свой спорт, я командный игрок, мне очень комфортно в коллективе, плюс эмоции, которые ты испытываешь выходя на старт, видя 14 тысяч зрителей, заряжаясь их энергией. Мало где можно испытать такое.

Как прошло празднование дня рождения здесь, в Москве?

В пятницу 13-го мы собрались в баре моего мужа “Пибарум” на Покровке. Была моя команда, художественные гимнастки, пловцы, другие спортсмены, многократные чемпионы и призеры Олимпиад, мои друзья-журналисты, и те люди, с которыми я дружу с детства, самые родные и близкие. Очень рада была видеть мою подругу Алину Пязок и солиста ансамбля Моисеева Рамиля Мехдиева.

Сейчас, когда впереди нет плана тренировок и расписание сборов, есть ли у вас личный план на ближайшее будущее? Знаете, чем будете заниматься?

Буду пробовать себя везде. Я ведь себя плохо знаю, вся жизнь в бассейне. Мне интересно телевидение, журналистика, общественная деятельность. Буду продолжать вести свой блог в Instagram, тем более, что меня уже называют блогером.

Что вы себе пожелали в день рождения, если, конечно, вы не суеверны и об этом можете говорить вслух?

Я помню, что загадала, задувая свечи. И это желание не лично для меня, а для всех тех, кто был рядом. Надеюсь, оно исполнится.

Алла Шишкина с мужем Виктором Куринным с подругой Ольгой Урусовой и ее мужемАнастасия Близнюк, Ульяна Донскова, Анастасия Максимова

Светлана Колесниченко с мужем Андреем Арбузовым

Александра ЗиновьеваВита Литке и Алла Шишкина

Алла Шишкина, Александра Пацкевич, Мария ШурочкинаЕлена Прокофьева и Алла Шишкина



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