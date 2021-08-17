Крест и терновый венок: как Мадонна отпраздновала 63-летие с детьми и молодым бойфрендом

Мадонна не просто поп-дива, а королева перфоманса, мастер грандиозных шоу, для которой на сцене нет запретных тем, табу и вообще ничего невозможного. Свою жизнь, а особенно праздники, певица тоже раскрашивает яркими красками. Так, она с размахом отметила свой очередной день рождения – 16 августа Мадонне исполнилось 63 года.

Певица собрала самых близких – всех своих шестерых детей, родных и приемных, молодого бойфренда, 27-летнего Ахламалика Уильямса, друзей и подруг – и закатила вечеринку.

Праздник явно удался, здесь было все: танцы, фотографирование на память, вино и сладкие угощения. Мадонна, оправдывая свой псевдоним, под которым ее знает вся планета, начала вечер в платье Versace, а позже переоделась в другое, дополнив образ перчатками в сеточку и надев массивные украшения в индийском стиле на лицо. В таком виде именинница позировала под терновым венком на стене и у креста с зажженными свечами. К слову, именинный торт также был выполнен в виде креста с яркими мармеладками, напоминающими драгоценные камни.

Под чарами Византийской империи, – подписала серию фото в образе Мадонна.

Певица представила публике полный фотоотчет с праздника, сделав несколько публикаций в Instagram. Среди фото оказались и семейные почти парадные портреты с детьми, которые собрались полным составом: 24-летняя Лурдес, 21-летний Рокко, приемные 15-летние Дэвид и Мерси Джеймс, восьмилетние близняшки Стелла и Эстер.

Подарки и поздравления Мадонна начала получать еще накануне и тут же делиться приятным с подписчиками. Так, интернет-пользователи узнали, что среди первых презентов были живые розы, красная сумка, соломенные шляпа и украшения.