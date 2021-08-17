Samsung догоняет Sony на рынке датчиков изображений

Статистика, опубликованная аналитиками компании Yole Development, говорит о том, что корейская компания Samsung начинает составлять серьезную конкуренцию японской Sony на мировом рынке датчиков изображений. Японцы, напомним, до сих пор считались безусловным лидером в данном сегменте.

Всего объем рынка датчиков в мире составляет 20,7 млрд американских долларов. Два года назад стоимость отгруженной продукции данного класса была меньше на 1,4 млрд долл.

Сейчас Sony принадлежит 40% этого рынка, хотя два года назад у нее было 42%. Доля Samsung – 22%, что на 1% больше, чем в прошлом году. Как видим, перетекание происходит именно в сторону корейской компании. Кстати, в натуральном выражении объемы производства у Samsung за два года выросли на 13%, тогда как у японцев они остались прежними.