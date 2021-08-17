 

Twitter изменит дизайн из-за дискомфорта для пользователей

17.08.2021, 17:52, Новости дня
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Как сообщили в администрации Twitter, в ближайшее время будет изменен дизайн ресурса. Дело в том, что за последнее время поступило немало жалоб от обычных пользователей, которые сетуют на большой дискомфорт после изменения дизайна.

Также люди жаловались, что у них стали появляться головные боли от раздражающей картинки. В последний раз редизайн в Twitter происходил примерно неделю назад. Однако оформители использовали высококонтрастные цвета и специально разработанный шрифт.

По мнению экспертов, предложенный дизайн оказался крайне неудачным. Такие картинки действительно вызывают дискомфорт у людей, которые достаточно долго на них смотрят. Появление головных болей в этом случае также не исключается, уточняют эксперты.



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