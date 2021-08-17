 

Глава Харьковского облсовета, которого подозревают в получении взятки, подал в отставку

17.08.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Товмасян опубликовал заявление и подписанное им распоряжение о созыве внеочередной сессии облсовета. 

На сессию выносятся вопросы вопросы, касающиеся отставки Товмасяна и избрания нового главы совета.

“Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию. Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует”, – отметил Товмасян. 

https://www.facebook.com/artur.tovmasiian/posts/4481670505218712

Контекст:

Вечером 22 июля 2021 года на третьем этаже здания Харьковского облсовета, где находятся кабинеты руководителей, прошли обыски, в которых принимали участие сотрудники НАБУ. Позднее стало известно, что НАБУ и САП задержали заместителя Товмасяна, депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Андрея Малыша в рамках уголовного производства о получении взятки от директора коммунального предприятия в размере 1,05 млн грн при передаче последней части суммы.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что “политическая принадлежность фигурантов им не поможет”.

24 июля Высший антикоррупционный суд избрал Малышу меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 сентября с альтернативой внесения залога в размере 4,75 млн грн.

25 июля ВАКС избрал меру пресечения второму фигуранту дела, адвокату, которого САП называет пособником в вымогательстве. Его также арестовали до 20 сентября с альтернативой залога в 713,7 тыс. грн. По информации СМИ, адвоката зовут Руслан Танабаш.

29 июля Малыш вышел из СИЗО после внесения залога.

4 августа Товмасяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн. В тот же день фракция “Слуга народа” в Харьковском областном совете исключила Товмасяна из своего состава.

5 августа суд избрал ему меру пресечения в виде 2,99 млн грн залога, 10 августа стало известно, что за Товмасяна внесли залог. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / “Делай, что хочешь”. 19-летняя Билли Айлиш снялась в чулках и корсете для обложки британского глянца

07.09 / В клубе УПЛ “Рух” вспышка коронавируса, матч против “Шахтера” перенесен

22.08 / ABC News – Байден заявил о готовности вновь закрыть США, если учёные посоветуют ему так сделать

05.12 / Госдеп подтвердил блокировку Конгрессом США поставок вооружений Турции

01.12 / Канада проверила на коронавирус почти треть населения

26.06 / В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса на людях

08.05 / Times – Лондон и Париж планируют восстановить «братские отношения» после противостояния в Ла-Манше

10.12 / В Индии в крови пациентов с неизвестной болезнью обнаружили свинец и никель

26.07 / Яхта, на которой Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения, принадлежит Ринату Ахметову – Daily Mail

02.04 / CNN – саудовский принц отрицает, что ОПЕК+ увеличила добычу нефти под давлением США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика