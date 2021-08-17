 

“Ваше счастье, что он не убил вас”. Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал

17.08.2021, 17:48, Новости дня
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“В субботу снималась с Жаном, узнала, что на него напали из-за цвета кожи на улице. На человека, который вчера принес золотую медаль Украине. Ваше счастье, что он не убил вас, а мог”, – написала Могилевская.

В конце поста певица написала: “Жан, ты самый украинский украинец, которого я встречала”.

К посту Могилевская приложила совместное фото с Беленюком, на котором он показывает свою олимпийскую медаль.

Контекст:

13 августа Беленюк сообщил, что неизвестные в Киеве пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая оскорбления. 

Полиция по факту инцидента начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка “один из самых достойных сыновей Украины”.

Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Спортсмен – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).

4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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