Свертывание крови назвали возможной причиной продолжительного Covid-19

Ученые изучили вероятные причины продолжительного Covid-19 и постковидного синдрома. Причиной длительных осложнений эксперты назвали повышенное свертывание крови.

Распространившийся по всей планете коронавирус привел к инфицированию и смерти многих сотен тысяч людей. Если у некоторых недуг длится пару недель, то у ряда пациентов течение заболевания затягивается на несколько месяцев. Причину этого назвали ученые, представляющие Университет медицины и медицинских наук Королевской коллегии хирургов Ирландии. По их мнению, ответ следует искать в защитных функциях человеческого организма. В ходе исследования специалисты проанализировали данные пяти десятков пациентов с симптоматикой длительного Covid-19. Как оказалось, у всех исследуемых были завышены маркеры сворачиваемости крови.

Аналогичное количество подобных маркеров обычно фиксируется у заболевших в критическом состоянии, когда им требовалась госпитализация. Также имеет влияние на протекание заболевания и физическая форма, а также утомляемость. Стоит отметить, что при повышенных параметрах свертывания крови маркеры воспалений оказываются в норме. Продолжительность течения опасного недуга является одной из главных проблем Covid-19. Постковидный синдром проявляется одышкой, повышенной утомляемостью, «туманом в голове», потерей вкуса и обоняния и другими проблемами.

Продолжение патогенеза становится возможным из-за активации эндотелиальных клеток, расположенных на внутренней поверхности кровеносных и лимфатических сосудов. В ходе более, чем двухмесячного исследования исследователи установили, что именно у пожилых чаще наблюдается устойчивая эндотелиопатия. Это и стало фактором, вызывающим более тяжелые симптомы коронавируса на протяжении более долгого времени. Понимание причин такого развития заболевания, можно будет в будущем разработать средства для лечения и профилактики с повышенной эффективностью.

Источник: naked-science.ru