Наличие собеседника снижает опасность развития болезни Альцгеймера

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17.08.2021, 17:46, Разное
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Американские исследователи установили, что снизить опасность развития болезни Альцгеймера помогает общение. Наличие собеседника, готового выслушать, благотворно влияет на когнитивные способности.
Многие пожилые люди с возрастом теряют быстроту мышления, по мнению сотрудников Нью-Йоркского университета, можно, сохраняя активное общение с другими. Издание JAMA Network Open обнародовало информацию о работе, как оказалось, особенно важно, чтобы собеседник внимательно слушал. Это благотворно сказывается на когнитивной устойчивости людей старшего возраста.

Таким образом, человеческий мозг функционирует более результативно. Для установления этого факта специалисты из США изучили данные более 2170 человек. Средний возраст исследуемых соответствовал при этом 63 годам, все участники должны были фиксировать информацию о своей социальной активности, частоте контактов и взаимодействия с родственниками.

Далее исследователи измерили методом МРТ объем головного мозга, и сравнили его с когнитивной устойчивостью. Для этого исследуемые прошли ряд нейропсихологических тестов, учитывающих все нюансы. Результаты работы показали, что наибольшее соотношение когнитивных функций и объема главного органа центральной нервной системы именно у людей, имеющих готового их выслушать собеседника. Проведенное исследование даст возможность лучше разобраться во взаимосвязях факторов психосоциальной категории с ментальным и умственным здоровьем.

Источник: lenta.ru



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