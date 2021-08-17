 

Newsweek – в соцсетях усилились призывы к импичменту Байдена после прихода к власти Талибана

17.08.2021, 17:44, Новости дня
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После того, как Талибан установил контроль на всей территории Афганистана, всё больше политиков в соцсетях стали призывать к импичменту президента США Джо Байдена, пишет Newsweek. Байдена и его администрацию обвиняют в игнорировании данных разведки, которые предупреждали о неспособности афганской армии противостоять талибам.


Reuters

В совцсетях выросло число призывов к импичменту президента США Джо Байдена после вывода американских войск из Афганистана и перехода власти к Талибану*, пишет Newsweek.

Экс-адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани быстро воспользовался возможностью раскритиковать Байдена, а также вице-президента Камалу Харрис и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. «Это такое плохое #BidenDisaster (бедствие Байдена. — ИноТВ), что оно может привести к #IMPEACHBIDENNOW (немедленному импичменту Байдена. — ИноТВ). Тогда #IMPEACHBIDENHARRIS (импичмент Байдена и Харрис. — ИноТВ) приведёт к #PelosiDisaster (бедствию Пелоси. — ИноТВ)», — написал Джулиани в своём Twitter-аккаунте.

It’s such a bad #BidenDisaster, it may lead to an #IMPEACHBIDENNOW.

Then #IMPEACHBIDENHARRIS will lead #PelosiDisaster.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) August 15, 2021

«Кабмину следует немедленно применить 25-ую поправку к конституции. Если он этого не сделает, Конгрессу следует вынести ему импичмент, — сказала в сети для микроблобинга бывшая председательница Республиканской партии в Неваде Эми Тарканян. — То, что он остаётся нашим главнокомандующим, создаёт угрозу национальной безопасности». Со своей стороны поддерживающий Трампа Джером Белл, который баллотируется в Конгресс от штата Вирджиния, опубликовал в Twitter скриншот, который якобы доказывает, что Байден лгал о военной разведке в Афганистане. Республиканец утверждает, что военная разведка проинформировала президента за несколько месяцев до вывода американцев, что афганская армия по всей стране массово сдаётся талибам. При этом 8 июля на пресс-конференции глава государства заявил, что вооружённые силы Афганистана способны уничтожить Талибан. «Бум. #ImpeachBiden (импичмент Байдену. — ИноТВ)», — написал Белл в Twitter.

Boom. #ImpeachBiden https://t.co/2rh3XGASVA

— Jarome Bell (@JaromeBellVA) August 16, 2021

Президент, госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные лица находятся под сильным давлением со стороны СМИ после падения афганского правительства, пишет Newsweek. Президент Байден во время наступления Талибана находился на отдыхе в Кэмп-Дэвисе. Ожидается, что в ближайшие дни он обратится к народу по поводу ситуации в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



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