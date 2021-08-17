 

Как разгрузится фиолетовая ветка метро после запуска БКЛ

17.08.2021, 17:40, Разное
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Перегруженность отдельных участков метро – одна из проблем, доставшихся в “наследство” от прошлого, отметил чиновник. Разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию поможет как Большое метрокольцо, так и третий Московский центральный диаметр, добавил Ликсутов.

ТКЛ пользуются более 700 тысяч человек в сутки. Частично разгрузить ветку помогла новая, Некрасовская линия метро. После ее запуска в 2019 году пассажиропоток на станции “Выхино” уменьшился на 25%.

В 2020 году Некрасовскую линию продлили в центр. Это снизило пассажиропоток на юго-восточной части ТКЛ в два раза. Свой вклад в повышение уровня комфорта пассажиров внесли новые, более вместительные поезда “Москва”.

Сделать вагоны на ТКЛ свободнее помогла и акция “Время ранних”, по которой проезд в определенное время обходится дешевле. В итоге пассажиропоток в вагонах в пиковое время уменьшился на 6,9%, на станциях — в среднем до 14%.

Решение о возведении Большой кольцевой линии принял мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году. Первый участок БКЛ открылся в феврале 2018 года. Строительство нового пересадочного контура завершится в 2022 году.

На большом метрокольце будет 31 станция. Длина нового пересадочного контура подземки составит 70 километров. Время в пути для пассажиров сократится на 18-20 минут.



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