 

В ТиНАО построили современную насосную станцию

17.08.2021, 17:40, Разное
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Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) превращаются в места, где хотели бы жить многие. Здесь строится не только комфортное жилье и социальные объекты, но и инженерная инфраструктура, которая необходима для комплексного развития новых районов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что после присоединения к Москве новых территорий была проведена комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс Мосводоканала. Специалисты выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки. На объектах отсутствовали системы
ультрафиолетового обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования.

В 2012 году в ТиНАО стартовала масштабная программа модернизации систем водоснабжения, которая рассчитана до 2025-го. Так, в рамках этой программы завершилось строительство современной канализационно-насосной станции (КНС) “Власово” на замену устаревшим очистным сооружениям. Она обеспечит качественную очистку сточных вод, которые поступают в реку Свинорка из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов.

Через КНС сточные воды поступают на очистные сооружения поселении Кокошкино, которые были реконструированы в прошлом году. Там установили новейшие системы очистки. Перед тем, как попасть в реку, вода проходит все стадии обработки, в том числе – ультрафиолетовое обеззараживание.

Стоит отметить, что в ТиНАО уже реконструировали восемь локальных очистных сооружений, а в поселении Киевский создана новая инфраструктура. Все очистные сооружения оснащаются современным энергоэффективным оборудованием и системами автоматизации, а после реконструкции инфраструктуры сточные воды проходят полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и УФ-обеззараживания.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о реконструкции подстанции “Битца”. Питающий центр переведут на более высокий класс напряжения — 220 киловольт. Благодаря этому можно будет подключить новых абонентов. Работы завершатся до конца 2021 года.



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