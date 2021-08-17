В метро Москвы человек упал на пути
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На кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути, сообщили в департаменте транспорта города.
«На кольцевой линии (5) увеличены интервалы движения поездов по 1 пути (по часовой стрелке) из-за человека на пути», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.
Через некоторое время движение ввели в прежний график.
Что произошло с человеком на путях, не сообщается.
В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».
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