В метро Москвы человек упал на пути

На кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути, сообщили в департаменте транспорта города.

«На кольцевой линии (5) увеличены интервалы движения поездов по 1 пути (по часовой стрелке) из-за человека на пути», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Через некоторое время движение ввели в прежний график.

Что произошло с человеком на путях, не сообщается.

В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы».