 

Facebook объявил об удалении аккаунтов «восхваляющих» талибов людей

17.08.2021, 17:20, Новости дня
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В соцсети Facebook ввели запрет на любой контент, связанный с продвижением запрещенным в РФ и признанным террористическим движением «Талибан», сообщают СМИ.

«Согласно законодательству США «Талибан» признан террористической организацией, и мы запретили ему пользоваться нашими сервисами в соответствии с нашей политикой в отношении опасных организаций», – сказал представитель Facebook CNBC, передает ТАСС.

Запрет распространяется также и на другие сервисы компании – Instagram и WhatsApp.

Эта мера предполагает удаление учетных записей талибов, страниц, оказывающих им поддержку и восхваляющих их.

Телеканал подчеркнул, что «Талибан» распространял свои сообщения при помощи соцсетей много лет.

При этом ограничения в WhatsApp затруднены тем, что платформа зашифрована, потому компания не может контролировать сообщения пользователей. Представитель Facebook заверил, что если компания узнает «что в WhatsApp может присутствовать лицо или организация, на которых наложены санкции, то будут приняты меры».

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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