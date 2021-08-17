Огонь по своим

Крушение российского БЕ-200 — следствие турецких внутриполитических разборок?

В субботу новостные агентства рассказали о крушении российского самолета-амфибии «Бериев-200» в провинции Кахраманмараш на юге Турции. В результате трагедии погибли пять российских пилотов и трое жителей Турции. Сначала сообщалось о том, что за штурвалом самолета был турок, затем поступили известия, что турецкие граждане на борту осуществляли коммуникацию пилотов с центром управления полетами и помогали россиянам ориентироваться на местности.

Крушение Бе-200 в Турции. Фото: инстаграм @enBursaHabe

Российский самолет, арендованный Турцией, находился на балансе Управления лесным хозяйством Турции и вылетел тушить новое возгорание, произошедшее в результате удара молнии.

Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушолу в твиттере выразил соболезнования в связи с гибелью российских летчиков и турецких жителей и заявил, что их «героические жертвы» не будут забыты. В район бедствия направлено несколько следственных групп.

В связи с инцидентом турецкие СМИ и эксперты обсуждают две темы. Первая прозвучала еще до крушения самолета, когда стало известно, что три российских самолета были арендованы Турцией за 1,3 миллиона лир (более 11 млн рублей) в день.

Уже тогда местные журналисты и эксперты писали, что российские самолеты не могут быть эффективны при тушении пожаров в условиях Турции. Это большие самолеты, которые могут успешно работать в условиях равнины, а не в горах,

с множеством ущелий, долин и горных хребтов. Для тушения горных пожаров самолету нужно опускаться до 30 метров от огня, для российского самолета это опасно, он хорошо работает на высоте 150–200 метров. Но в Турции такая высота не позволяет взять огонь под контроль. Кроме того, российские пилоты не знакомы с местным ландшафтом, их всегда должен сопровождать турецкий специалист, что осложняет задачу при работе в условиях высокого риска.

Вторая тема, которая активно обсуждается в оппозиционных турецких СМИ с момента возникновения беспрецедентных пожаров этого лета, связана с тем, что правительство Реджепа Тайипа Эрдогана не заключило договор с собственными специалистами по тушению лесных пожаров, которые эффективно боролись со стихией последние 30 лет, а предпочло призвать внешних огнеборцев.

Дело в том, что у Турецкой авиационной ассоциации (ТАА), созданной отцом-основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком еще в 1925 году, есть легкие пожарные самолеты, пилоты и огромный опыт тушения лесных пожаров. Однако последние два года Ассоциация была лишена права участвовать в государственных тендерах — после того как правительство объявило, что в тендерах могут участвовать только самолеты, способные взять на борт минимум пять тысяч литров воды. Самолеты же ТАА имеют вместимость 4900 литров, используются в странах средиземноморья с аналогичным рельефом, но в связи с новыми техническими требованиями они не смогли участвовать в турецких тендерах. В результате самолеты простаивают, часть опытных пилотов пришлось уволить, так как без госзаказа такое предприятие не может содержать людей и проводить ежегодное техническое обслуживание самолетов.

Более того, в отношении ТАА начато расследование в связи с обвинениями в коррупции. Критики правительства считают, что дело против ТАА политически мотивировано, а конфликт с Ассоциацией вписывается в рамки борьбы Эрдогана с наследием Мустафы Кемаля Ататюрка, республиканца и идеолога светской модернизации Турции. Чтобы вывести из игры ключевое республиканское учреждение, ответственное за развитие гражданской авиации, правительство предпочло арендовать дорогие и не слишком подходящие для Турции российские самолеты, и не использовать свои.

Самолет «Бериев-200» во время тушения пожаров в Турции. Фото: РИА Новости

Реджеп Тайип Эрдоган отвергает все обвинения в политической ангажированности и винит ТАА в том, что она не сумела модернизировать самолеты. И теперь их технические характеристики недостаточны.

Исходя из логики критиков Эрдогана, трагедия 14 августа является закономерным следствием ошибочного решения не привлекать к борьбе со стихией существующие в Турции самолеты и местных пилотов с большим опытом работы в местных условиях. В данный момент на месте крушения работают турецкие следователи и следственная группа Министерства обороны РФ, так что, видимо, причины крушения самолета скоро будут названы.

Екатерина Сокирянская, обозреватель «Новой»

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