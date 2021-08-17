Опубликован анализ покупок продуктов питания через приложение Сбербанка

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17.08.2021, 17:00, Новости дня
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Сбербанк огласил результаты работы своего интернет-магазина «Самокат». В данном случае, речь идет об онлайн-заказах продуктов питания при помощи приложения «Салют».

Как сообщают аналитики, чаще всего россияне покупали через Интернет хлеб и молоко. В общем объеме заказов эти продукты занимают 17%. Далее идет мороженое и вода (16% и 13%, соответственно).

В сегменте снеков первое место занимают чипсы – 10% от всего объема заказов. Также в список популярных товаров попали огурцы, помидоры, яблоки, бананы, печенье, сырники и прочие товары. По словам экспертов, до пандемии трудно было представить себе, что все это будут массово покупать в онлайн-режиме. Но времена изменились, и поведение людей – тоже.



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