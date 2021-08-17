Ученые рассказали, почему кошки всегда быстрее человека

Лучшие бегуны-спортсмены на стометровке развивают скорость чуть более 40 километров в час. Но самая обыкновенная домашняя кошка бегает быстрее. Как же это получается: длина ног у нас несравненно больше, шаги – шире…

Как пояснили ученые из Штутгартского университета (Германия), все дело в скорости метаболизма. Человек расходует энергию слишком быстро. Кошка же способна аккумулировать столько энергии, что за короткий срок может показать и чудеса скорости, и невероятную силу.

Впрочем, не только кошки демонстрируют лучшие физические данные, чем человек. Как поясняют ученые, эволюция наших организмов вовсе не предполагала, что с каждым поколением мы будем становиться быстрее и сильнее. Скорее, происходили обратные процессы.