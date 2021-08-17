Ученые рассказали, у кого наиболее высокий риск совершения самоубийства



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Ученые Гонконгского университета провели анализ данных Глобального бремени болезней (ГББ) с 1990 по 2019 годы – программы, в которой участвуют 204 государства. Специалисты сосредоточились на изменениях показателей уровня самоубийств и различных факторах, которые потенциально могут на него повлиять, в том числе доходы населения в разных странах.

Результаты показали, что с 1990 года общемировой уровень самоубийств снизился с 13,8 на 100 тысяч населения до 9,8, и наиболее заметное снижение показателей ожидаемо произошло в странах с уровнем дохода выше среднего, в то время как в бедных государствах оно было не таким значительным.

Однако вместе с тем общее число самоубийств в мире увеличилось за эти годы на 19,9 тысяч, и самый высокий прирост наблюдается в государствах с доходами ниже среднего. По словам ученых, это связано в большей степени с приростом населения, плюс изменения в его возрастной структуре. В частности, резко (на 890%) возросло число суицидов среди мужчин, что во многом объясняется ростом мужского населения .

Чаще всего сводят счеты с жизнью пожилые люди от 65 лет, в первую очередь мужчины, на втором месте — возрастная группа 45-64 лет. Примечательно, что эта тенденция прослеживается во всех странах, в том числе с высоким и средним уровнем дохода, что в частности свидетельствует о глобальном старении населения. По мнению авторов исследования, увеличение продолжительности жизни и постоянное увеличения населения приведут к «исторически беспрецедентному старению в ближайшие десятилетия».

«Поскольку уровень самоубийств наиболее высок среди пожилых людей для обоих полов почти во всех регионах мира, быстро стареющее население во всем мире создаст огромные проблемы для сокращения числа самоубийств в будущем», — написали ученые, отметив огромный дисбаланс в ресурсах, выделяемых на профилактику самоубийств в странах с доходами ниже среднего.

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