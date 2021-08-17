Беленюк: Все, что с приставкой “темнокожий”, я часто делаю первым в нашей стране

“Когда я стал народным депутатом, я тоже был первым темнокожим народным депутатом, первым золотым медалистом темнокожим. Я все, что с приставкой “темнокожий” часто делаю первым в нашей стране”, – отметил он.

Беленюк также отметил, что если бы перед ним поставили задачу стать министром спорта, он бы стал.

“Я уверен в своих силах. Если будет поставлена задача потянуть, то я потяну”, – подчеркнул он.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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