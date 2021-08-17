 

Старший сын Павлика презентовал трек на русском языке

17.08.2021, 16:56, Новости дня
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“Песня будто бы накрывает тебя с головой и уже невозможно сдерживать свои чувства и не подпевать. А ее мотив еще долго будет крутиться у тебя в голове, задавая настроение на весь день”, – анонсировал он композицию.

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Публикация от Pavlik Sasha (@alex_pavlik15)

Трек размещен на всех музыкальных площадках, включая Apple Music. 

Контекст:

Александр Павлик – старший сын Виктора Павлика. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Отец оставил семью, когда сыну исполнилось две недели. После этого Павлик увиделся с сыном, когда тот пошел в третий класс.

Александр Павлик получил известность после участия в шоу “Х-фактор” (2010). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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