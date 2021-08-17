 

Употребление йогуртов может предотвратить или замедлить развитие болезни Альцгеймера

17.08.2021, 16:54, Разное
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После проведения исследования исследователи пришли к выводам, что замедлить или полностью предотвратить развитие болезни Альцгеймера может употребление йогуртов. Этот продукт способен улучшить когнитивные функции у пожилых людей.
Согласно статистическим данным, в текущем году с болезнью Альцгеймера живут более 6 миллионов жителей США. По прогнозам ученых, к 2050 году этот показатель достигнет 150 миллионов пациентов с таким диагнозом. После проведения клинических испытаний йогурта на людях станет понятно, возможно ли на их основе разработать пробиотики, лечащие нейродегенеративные заболевания.

Ученые, которые представляют Ирландский национальный университет, ввели лабораторным грызунам определенные микроорганизмы. В результате, у подопытных заметно улучшились когнитивные способности. Поэтому исследователи думают, что употребление йогурта может облегчить течение болезни Альцгеймера или вовсе ее предотвратить. Благодаря микроорганизмам, которые есть в кишечнике, формируется местный иммунитет.

Источник: popmech.ru



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