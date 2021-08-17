 

Эксперт по лжи разоблачила тайны беременной Лизы Арзамасовой

17.08.2021, 16:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Накануне родов беременная Лиза Арзамасова дала неожиданное интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу. Это удивило поклонников, так как обычно актриса не обсуждает свою личную жизнь. Эксперт по лжи Светлана Филатова разобрала это интервью и разоблачила две тайны супруги Ильи Авербуха.
По словам физиогномиста, звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова все свои тайны «многозначительно умолчала». Кроме этого, умело манипулировала интервьюером, демонстрируя «эмоцию печали». Это такой психологический прием, когда собеседник не решается задать провокационный вопрос «грустной девушке». Светлана Филатова убеждена, что первый раз Лиза Арзамасова соврала о «случайных снимках» ее романтической встречи с фигуристом. Влюбленные старательно позировали на фотографиях, поэтому многие поклонники считают, что сама пара и стала инициаторами этой съемки. Возможно, знаменитости хотели подогреть интерес к своим персонам. Эксперт по лжи увидела, что актриса слишком быстро ответила «нет» на вопрос о том, знала ли она с супругом об этих фото. По ее мнению, эта фраза была заранее подготовлена.

Второй раз во время интервью Лиза Арзамасова соврала, когда у нее спросили про начало романа с Ильей Авербухом. Артистка познакомилась с фигуристом, когда ей было всего 15 лет. По ее признанию, она влюбилась в него с первого взгляда, хотя на тот момент спортсмену было уже 36 лет. Когда звезда «Папиных дочек» отвечала на вопрос, она закрыла рот рукой, после чего потянулась к челюсти и шее. Эти инстинктивные жесты, как отметила физиогномист, сигнализируют об опасности. Очевидно, что артистка не хотела раскрывать эту тему.

По словам ведущей шоу «Фигурвью» Елены Родиной, на момент начала романа знаменитостей Лизе Арзамасовой было 17 лет. Она думает, что Илья Авербух боялся, как его отношения с несовершеннолетней девушкой воспримет общественность. Хотя, 20-летнюю разницу в возрасте ведущая считает не критичной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.08 / Сестра Хейли Бибер Алайа впервые стала матерью

21.08 / Мнение: Зажим бесплатных пользователей

29.05 / Софья Таюрская из Little Big впечатлила фанатов роскошным бюстом: “Чертов ветер”

09.10 / Сделан прогноз об отставке Лукашенко: внезапно объявит о досрочных выборах

05.10 / Яна Рудковская приобрела для ребенка «коляску мечты» за полмиллиона рублей

14.12 / Мнение: Творчество Нормана Роквелла

06.06 / Самолёт Вадима Красносельского экстренно приземлился в Румынии

27.12 / Государство и диктатура

02.12 / Мнение: Наполеон и Навальный

02.06 / Сиенна Миллер была замечена на свидании с директором сети отелей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика