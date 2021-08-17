Эксперт по лжи разоблачила тайны беременной Лизы Арзамасовой

Накануне родов беременная Лиза Арзамасова дала неожиданное интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу. Это удивило поклонников, так как обычно актриса не обсуждает свою личную жизнь. Эксперт по лжи Светлана Филатова разобрала это интервью и разоблачила две тайны супруги Ильи Авербуха.

По словам физиогномиста, звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова все свои тайны «многозначительно умолчала». Кроме этого, умело манипулировала интервьюером, демонстрируя «эмоцию печали». Это такой психологический прием, когда собеседник не решается задать провокационный вопрос «грустной девушке». Светлана Филатова убеждена, что первый раз Лиза Арзамасова соврала о «случайных снимках» ее романтической встречи с фигуристом. Влюбленные старательно позировали на фотографиях, поэтому многие поклонники считают, что сама пара и стала инициаторами этой съемки. Возможно, знаменитости хотели подогреть интерес к своим персонам. Эксперт по лжи увидела, что актриса слишком быстро ответила «нет» на вопрос о том, знала ли она с супругом об этих фото. По ее мнению, эта фраза была заранее подготовлена.

Второй раз во время интервью Лиза Арзамасова соврала, когда у нее спросили про начало романа с Ильей Авербухом. Артистка познакомилась с фигуристом, когда ей было всего 15 лет. По ее признанию, она влюбилась в него с первого взгляда, хотя на тот момент спортсмену было уже 36 лет. Когда звезда «Папиных дочек» отвечала на вопрос, она закрыла рот рукой, после чего потянулась к челюсти и шее. Эти инстинктивные жесты, как отметила физиогномист, сигнализируют об опасности. Очевидно, что артистка не хотела раскрывать эту тему.

По словам ведущей шоу «Фигурвью» Елены Родиной, на момент начала романа знаменитостей Лизе Арзамасовой было 17 лет. Она думает, что Илья Авербух боялся, как его отношения с несовершеннолетней девушкой воспримет общественность. Хотя, 20-летнюю разницу в возрасте ведущая считает не критичной.