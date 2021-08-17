 

В декабре выйдет Xiaomi Mi 12 со Snapdragon 898и экраном, как у iPhone 13 Pro

17.08.2021, 16:54, Разное
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Новый смартфон в середине декабря намерена выпустить корпорация Xiaomi. Mi 12 получит процессор Snapdragon 898 и экран, аналогичный установленному в iPhone 13 Pro.
Новинка от Xiaomi, Mi 12 с актуальными техническими характеристиками может появиться в продаже на рождественские праздники. Новинку оснастят однокристальной мобильной платформой Snapdragon 898 от Qualcomm, создаваемую на по 4-нанометровому техпроцессу Samsung. Такой процессор повысит производительность на 20%. Также в чипсете присутствует суперядро Cortex-X2 и набор больших и маленьких ядер Cortex-A710 и Cortex-A510, работающих с 64-битной системой ARM v9 Pure. При этом, как предположили эксперты, аппарат может сильно нагреваться.

Обозреватели китайского ресурса Digital Chat Station считают, что Xiaomi Mi 12 получит проводную быструю зарядку мощностью 120 Ватт, а также беспроводную 100-ваттную. При этом на рынке Китая в связи с введением единого стандарта для зарядных блоков, смартфон будет укомплектован поддержкой менее мощных устройств восполнения энергии аккумулятора.

Также «изюминкой» Xiaomi Mi 12 станет его дисплей, похожий на установленный в аппаратах iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Он отличается адаптивной частотой смены изображений от 1 до 120 Герц. Таким образом, смартфон будет расходовать меньше заряда батарейки, обеспечивая более долгую работу без необходимости подзарядки. Остальные характеристики, как и ценник девайса, обнародуют ближе к его официальной презентации.

Источник: www.ixbt.com



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