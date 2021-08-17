«Поступил как последний трус»: Виктор Янукович осудил сбежавшего президента Афганистана

В рамках интервью, посвящённого тридцатилетию независимости Украины, бывший президент страны Виктор Янукович затронул некоторые вопросы современной политической ситуации в мире, в том числе и ситуацию Афганистане. Он раскритиковал президента Ашрафа Гани за побег из страны.

«То что происходит сейчас в Афганистане, это, конечно, очень ужасно. Но ведь вина лежит не только на американцах, это в конце концов не их страна и они её защищать не обязаны. Главный виновник всего этого, это президент Ашраф Гани. Он ведь глава государства, его выбрал народ, ему доверили судьбу страны. И в самый ответственный момент, вместо того, чтобы до конца исполнять свои обязанности и защищать страну и конституционный порядок, он просто взял и сбежал. Поступил как последний трус», – заявил Янукович.

На замечание журналиста о том, что Янукович сам уехал из Украины во время Евромайдана, экс-президент попросил не сравнивать эти ситуации. Он объяснил это тем, что ему угрожали физической расправой и у него не оставалось другого выхода.

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