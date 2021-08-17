 

Билан показал кадры со съемок нового “Голоса”

17.08.2021, 16:48, Разное
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Накануне поклонников популярнейшего телепроекта обрадовала новость о старте съемок юбилейного сезона. В десятом сезоне заветные кресла членов жюри заняли те наставники, с которыми начинался данный проект в России. В золотом составе жюри опытный Александр Градский, очаровательная Пелагея, обаятельный Леонид Агутин и артистичный Дима Билан – за время совместной работы на Первом канале эта четверка стала настоящей семьей шоу “Голос”.

Дима Билан накануне опубликовал в своем инстаграм-аккаунте совместное фото с довольными коллегами, а сегодня уже засветил кадры с первого дня съемок в Сторис. На видео появился сам исполнитель, облаченный в белый костюм и восседающий в уже знаменитом красном кресле наставника, а также промелькнули другие коллеги Билана, приехавшие на съемки. Известно, что ведущим шоу останется харизматичный Дмитрий Нагиев, правда, пока в кадры со съемок шоумен не попал.

Специально для десятого “Голоса” руководство Первого канала организовало новую студию, которая должна стать небольшим сюрпризом для поклонников шоу. На кадрах, снятых Биланом, видно лишь затемненное помещение – вероятно, особенности новой студии будут храниться в секрете вплоть до премьеры шоу.

Ранее “Дни.ру” сообщали о том, что в новом сезоне шоу “Голос” на сцену выйдут электромонтер и дознаватель.

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Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)



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