 

В Москве практически все объекты готовы к отопительному сезону

17.08.2021, 16:48, Разное
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До конца лета осталось две недели. Московские коммунальщики торопятся подготовить все городские объекты к новому отопительному сезону. Они уже на финишной прямой. К зиме подготовили уже 92% зданий. Все работы планируется завершить к 1 сентября. Всего коммунальщики должны подготовить к зиме более 74 тысяч различных строений: свыше 34 тысяч многоквартирных домов, 8,9 тысячи объектов социальной сферы и 30,5 тысячи административных и нежилых зданий.

Одним из основных направлений подготовительной работы является проведение гидравлических испытаний на инженерных сетях, протяженность которых составляет 17 тысяч километров. Коммунальщики выявляют потенциально ненадежные участки и оперативно их восстанавливают.

Планово-предупредительный ремонт ведется каждый год более чем на 22 тысячах тепловых пунктов. Специалисты осматривают свыше 13 тысяч километров водопроводных сетей, более 116 тысяч километров электрических сетей, около 21 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций.

“Выполняются мероприятия на объектах теплогенерации, среди которых 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станций и 99 малых котельных”, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Стоит отметить, что уже более 10 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений благодаря своевременной и качественной подготовке.

Накануне Петр Бирюков сообщал о том, что в ТиНАО построили современную канализационно-насосную станцию (КНС) “Власово” на замену устаревшим очистным сооружениям. Она обеспечит качественную очистку сточных вод, которые поступают в реку Свинорка из деревни Власово и прилегающих населенных пунктов.

Через КНС сточные воды поступают на очистные сооружения поселении Кокошкино, реконструкция которых прошла в прошлом году. Там установили новейшие системы очистки: перед попаданием в реку вода проходит все необходимые стадии обработки, в том числе ультрафиолетовое обеззараживание.



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