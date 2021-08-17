Мнение: Эпическое поражение вакцинаторов

До сих пор ведомствам удавалось тихо саботировать строгие вакцинаторские указы.

Под угрозой остановки работы предприятий и организаций в связи с требованием отстранения непривитых работников от работы руководители шли на попятную и келейно отменяли требование. В огласку почти ничего не попадало. Было несколько исключений – старанием соцсетей широкой публике стало известно о прецеденте в сочинском УВД, в ОАО “Российские железные дороги”… Добавлю не упомянутую в прошлый раз новость, что футболисты ЦСКА в полном составе отказались вакцинироваться, на что имиджмейкеры клуба выступили с заявлением, что факта отказа не было, работники клуба привиты, а у футболистов медотводы…

Но в этот раз грохнуло.

Министерство образования и науки РФ отменило свои июльские строгости под давлением родительских, студенческих, ректорских масс, которые отлично понимают, что следование предписанию означает срыв учебного процесса, поскольку всем адекватным людям, включая руководителей учреждений, абсолютно ясно, что большинство вакцинироваться не хочет и не будет, чего бы ни рисовали “левады”. И теперь мы видим то, что видим: даже ЕР галопом поспешила набрать очки, пока другие не чухнулись. Выдали шесть подряд публикаций на своем сайте, чтоб студенческий народ был благодарен именно им. Открывайте ссылку и любуйтесь, скрин на заглавной картинке.

В кои-то веки приятно читать что-либо от “Единой России”))

Чего ждать?

Как уже не один раз повторял, представление будет свернуто, когда будут нарисованы надлежащие цифры. Напомню, что они активно рисуются с начала лета. Выдающийся успех вакцинаторов, сумевших с 11% вакцинированных в конце мая достигнуть 25% в начале августа связан в основном именно с этой кампанией и кампанией фальшивых вакцинаций. Которую исполнители – коллективы медицинских, правовых, административных органов первыми же и поддерживают.

Простая логика подсказывает, что если бы не вакцинировались единичные работники, сотрудники, учащиеся, их бы еще можно было душить и отстранять, переводить на удаленку, лишать зарплаты и т.д., а когда невакцинированных большинство, никто не будет закрывать ни производственные и учебные учреждения, ни бизнес. Ни один начальник, директор, ректор, бизнесмен своему учреждению и бизнесу не враг.

Люди давно выработали здоровое отношение и к ограничениям, и к прививкам, а машина по борьбе с ковидобедствием пусть крутится как хочет, это ее вопрос.

Ума и здоровья!

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты – буду признателен. Карта Сбербанка 4276020014219544. ЮMoney(яндекс-деньги) 410013946572302.

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