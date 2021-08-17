Жителя Ульяновской области обвинили в реабилитации нацизма за фото на платформе «Бессмертного полка»

Опубликовавшего на странице «Бессмертного полка» фото нацистского преступника жителя Димитровграда обвинили в реабилитации нацизма, сообщили в следственном управлении СК по Ульяновской области.

«30 апреля 2020 года, находясь в городе Димитровград Ульяновской области, подозреваемый, используя страницу в социальной сети «Вконтакте», в преддверии празднования Дня Победы, разместил на платформе акции федерального значения «Бессмертный Полк онлайн» анкеты с установочными данными и фотоизображениями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

В июле житель Волгоградской области отправили под суд по делу о реабилитации нацизма после того, как в 2020 году отправил заявку на размещение фото руководителя гестапо Генриха Мюллера на акции «Бессмертный полк онлайн».