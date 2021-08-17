НАТО напомнило о возможности наносить авиаудары по Афганистану

Североатлантический альянс может наносить удары по террористическим группировкам в Афганистане, если они там появятся, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«С возвращением талибов (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) в Афганистане может вырасти угроза терроризма… У нас есть возможности наносить удары по террористическим группировкам, если они появятся в Афганистане», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».

По его словам, талибы должны проследить за тем, чтобы Афганистан вновь не стал «очагом терроризма».

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.