 

Мнение: О секретном оружии российских военных

17.08.2021, 16:16, Разное
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Так победим!

По одной из легенд, напутствуя князя Дмитрия Донского на борьбы с мамаевой ордой, преподобный Сергий Радонежский вручил ему не Библию или Крест, но меч со словами «Симъ побѣдиши». И толпы монголов были разбиты на Куликовом поле.

В XXI веке это грозное оружие возвращается…

Военные округа начинают строить себе главные храмы. И первым стал Центральный округ. В Верхней Пышме (Свердловская область) состоялась закладка главного храма ЦВО в парке “Патриот”. Церемонию начала строительства открыл командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, отметивший, что сегодня на территории соединений и частей ЦВО действуют 54 храма и часовни. Только в 2020 году возведены храмы во имя Архангела Гавриила, а также святых Бориса и Глеба, продолжается строительство трёх церквей.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел молебен и освятил закладку первого камня в основание воинского храма.

В пресс-службе ЦВО отметили, что верхнепышминский парк “Патриот” выбран для строительства не случайно: именно в парке “Патриот” в Кубинке Московской области построен Главный храм Вооружённых Сил России, открытый летом 2020 года. По аналогии с ним около Екатеринбурга будет строиться храм ЦВО во имя покровителя Сухопутных Войск России князя Александра Невского. Он будет возведён из дерева и станет архитектурной доминантой парка. В цокольном этаже разместится крестильня для военнослужащих и прихожан, а также музей военного духовенства России.

Что ж, когда не ладится с “Арматами” – до конца года ВС РФ получат в лучшем случае очередную опытную партию, – остаётся уповать лишь на помощь высших сил. А на что ещё?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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