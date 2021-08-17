Правительство России выделит 7 млрд рублей из резервного фонда

…на производство «духовно-нравственного» контента для молодежи.

Правительство РФ предоставит 7 млрд рублей из резервного фонда на производство контента, направленного на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи, сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства.

Средства от правительства получит АНО «Институт развития интернета». Эту информацию также подтвердил гендиректор института Антон Ключкин. Контент будет в том числе направлен на «формирование гражданской идентичности среди молодежи». Согласно материалам Федерального казначейства, ранее в бюджете страны было заложено 3 млрд рублей на эти цели.

За счет 7 млрд рублей поддержат не менее 200 интернет-проектов, передает РБК. Выделенные средства распределят на конкурсе. Ключкин считает, что в нем могут принять участие ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и другие «крупные игроки рынка». Правила конкурса утвердит наблюдательный совет под руководством первого замглавы АП Сергея Кириенко.

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Институт развития интернета учредили в 2014 году. Его основал создатель LiveInternet Герман Клименко при поддержке администрации президента и при содействии других организаций. В 2015 году Путин поручил ИРИ создать программу развития российского интернета. В начале 2020 года в состав соучредителей института вошло Минобрнауки.

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