Семейная идиллия: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето на съемках сериала в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжаются съемки не только продолжения сериала “Секс в большом городе”, но и мини-сериала от Apple+ под названием WeCrashed. Главные роли в нем исполняют Энн Хэтэуэй и Джаред Лето, которые, как уже шутят в интернете, знают какой-то эликсир молодости. Они – одни из немногих голливудских звезд, кто почти не изменился за последние 20 лет.

В минувший понедельник актеров засняли во время съемок сцен на территории пляжного клуба The Shores beach club в Атлантик Бич у южного берега Лонг-Айленда. В кадре они появились с пятью детьми разного возраста, прямо как у их реальных прототипов. Одеты герои были расслабленно, в стиле бохо: на Энн было белое платье с вышивкой, а на Джареде – песочный джемпер и белые брюки.

Энн Хэтэуэй

Напомним, сериал основан на реальных событиях. Компания WeWork, которая занимается предоставлением помещений для начинающих бизнесменов, а также оказывает офисные услуги, одна из самых дорогих среди стартапов. Начав работу в 2010 году, Нейманам удалось привлечь средства инвесторов в размере почти 13 миллиардов долларов. Но в 2019 году компания и ее основатели оказались в центре скандала. Авторитетное издание Wall Street Journal опубликовало большое расследование, в котором раскритиковало управление компании, ее бизнес-модель и способность генерировать прибыль. В статье также досталось и основателям компании лично. Так, в материале говорилось, что Ребекка Нейман “могла уволить из-за того, что ей не нравилась их энергия”, а Адам заверял, что “намерен стать президентом мира”.

В мини-сериале, над которым работают известные сценаристы Ли Айзенберг, Дрю Кревелло, и режиссеры Джон Рекуа и Гленн Фикарра, покажут историю создания и краха стартапа, и расскажут, из-за чего случился конфликт между супругами.

Джаред Лето