Планшеты Xiaomi Mi Pad 5 стали дефицитом в первый же день официальных продаж

Представители компании Xiaomi отчитались о результатах продажи первой партии новых планшетов Mi Pad 5. Всего для реализации было предназначено 200 тысяч гаджетов, но их не хватили, сообщает производитель.

Спрос оказался ажиотажным, а потому планшеты быстро закончились. Более того, еще до закрытия продаж партии вдруг оказалось, что к планшетам закончились клавиатуры и стилусы.

И все же маркетологи довольны. Такая же ситуация возникала в первые дни продаж других популярных электронных устройств в прошлом. Дефицит во всех случаях становился признаком грядущего коммерческого успеха новых моделей гаджетов. Чем больше ажиотаж во время дебюта, тем лучше, говорят специалисты.