 

Microsoft использует блокчейн для борьбы пиратством

17.08.2021, 16:06, Новости дня
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В компании Microsoft рассказали о создании специальной системы вознаграждений Argus, которая будет предназначена для борьбы с интеллектуальным пиратством в цифровой сфере и, в частности, в Интернете.

Как пояснили специалисты, данная система будет построена с использованием блокчейна на базе Ethereum. В первую очередь, ее используют для того, чтобы вознаграждать доносчиков на нарушителей интеллектуальной собственности.

Специалисты из Microsoft обещают, что система Argus будет надежной и абсолютно безопасной. После ее полноценного запуска каждый, кому известно о фактах неправомерного использования контента, может сообщить об этом и получить материальное вознаграждение. О размерах пока не сообщается.



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