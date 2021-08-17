Microsoft использует блокчейн для борьбы пиратством

В компании Microsoft рассказали о создании специальной системы вознаграждений Argus, которая будет предназначена для борьбы с интеллектуальным пиратством в цифровой сфере и, в частности, в Интернете.

Как пояснили специалисты, данная система будет построена с использованием блокчейна на базе Ethereum. В первую очередь, ее используют для того, чтобы вознаграждать доносчиков на нарушителей интеллектуальной собственности.

Специалисты из Microsoft обещают, что система Argus будет надежной и абсолютно безопасной. После ее полноценного запуска каждый, кому известно о фактах неправомерного использования контента, может сообщить об этом и получить материальное вознаграждение. О размерах пока не сообщается.