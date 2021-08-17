 

Возможность выговориться помогает сохранить когнитивные функции в среднем возрасте

17.08.2021, 16:04, Разное
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Группа исследователей из США проанализировала данные и провела опрос около 2,2 тысячи американцев от 45 лет, которые не страдали деменцией и не перенесли инсульт. На первом этапе исследования добровольцев попросили ответить на несколько вопросов о том, есть ли у них возможность получить моральную поддержку разного характера.

Например, участников спрашивали, могут ли они рассчитывать на то, что их выслушают, если нужно поговорить о своих проблемах, есть ли среди них люди, которые демонстрируют свою любовь и оказывают эмоциональную поддержку. Участников также спросили, достаточно ли у них социальных контактов с теми, к кому они испытывают привязанность и могут довериться. После этого ученые провели тесты на определение симптомов депрессии. Спустя девять месяцев на втором этапе все участники прошли магнитно-резонансную томографию головного мозга и нейропсихологическое тестирование для измерения когнитивных способностей.

Ученые обнаружили, что у людей, у которых не было достойных слушателей или такой поддержки было мало, когнитивный возраст был на четыре года больше по сравнению по сравнению с участниками, получавшими ее достаточно. У тех, кого всегда могут выслушать и поддержать, возрастное уменьшение объема мозга было связано всего с тремя-четырьмя месяцами когнитивного старения.

По словам авторов исследования, возможность выговориться и получить поддержку способствует укреплению отделов мозга, которые поддерживают когнитивные функции, и помогает минимизировать возрастные проблемы со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые заболевания. Однако это благотворное влияние прослеживается только в более молодом возрасте — у добровольцев старше 65 взаимосвязи эмоциональной поддержки и качества когнитивных функций не было обнаружено.

«Это может означать, что чем раньше в нашей жизни мы будем стремиться укрепить наши социальные связи, тем больше вероятность, что это повлияет на наше здоровье в будущее. Вероятно, вам следует работать над этим сейчас и получить как можно больше пользы — сообщил ведущий автор исследования Джоэл Салинас (Joel Salinas).



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