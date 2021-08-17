Украинские спасатели вернулись после миссии по тушению пожаров в Греции. Фоторепортаж

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Профинансировала отправку спецсамолета в Грецию компания “Метинвест” бизнесмена Рината Ахметова.

“Метинвест”, когда получил обращение профинансировать эту поездку, не мог оставаться в стороне и предоставил помощь для проведения данной операции. Помощь заключается в финансировании перелета наших спасателей в Грецию, чтобы помочь в борьбе с пожарами”, – сказал директор по продажам “Метинвест” Дмитрий Николаенко.

Спасатель Александр Русин рассказал журналистам, что при температуре воздуха выше 40 градусов в горной местности выполнять задачи было очень трудно, а работать приходилось с утра до позднего вечера.

“К тому же, необходимо было с собой носить багаж, который включал воду, еду и другие необходимые вещи для работы, совокупный вес которых достигал тридцати килограммов, – сказал он. – Все зависело от сложности местности и масштабности пожара на отрезке. Нам ежедневно давали конкретный участок, на котором мы должны были бороться с пожарами. И мы старались не покидать местность до тех пор, пока полностью не ликвидируем пожар на участке”.

Его коллега Владимир Дудка рассказал, что такая работа для украинских спасателей – привычная.

“Выполнение подобных задач за время своей работы я довел уже до автоматизма. Конечно, условия были сложные, но для этого мы ежедневно тренируемся и совершенствуем свои навыки”, – сказал он.

Жена Дудки заявила, что ей не было страшно отправлять мужа

“Я уверена в его профессионализме и опыте. Было страшно за событие, которое произошло в Греции… Хотя, могу признаться, что немного страшно стало, когда их только начали срочно собирать, и тогда я еще до конца не понимала, с какой целью и сколько дней это продлится. За время пребывания мужа в Греции я звонила ему, как только у него была связь. Как правило, мне удавалось дозвониться до него дважды – один раз утром, когда они только шли на задание, и один раз вечером, когда они возвращались с участка”, – отметила она.

Спасатель Илья Голубев рассказал, что очень скучал по родным.

“Самым сложным во время ликвидации лесных пожаров в Греции было не видеть семью, свою маленькую дочку и любимую жену долгих десять дней. Со всем остальным больших проблем не было. У нас были хорошие условия проживания, нас хорошо кормили и в случае необходимости оказывали оперативную медицинскую помощь, но, к счастью, существенных травм или ранений не было ни у одного члена команды”, – сказал он.

Во время ликвидации пожаров ни один украинский спасатель не пострадал, сообщила врач Евгения Менжулина, которая также была в составе миссии.

“Моя работа, как и любого врачебного работника, заключалась в том, чтобы управлять здоровьем личного состава. Это отслеживать случаи ожогов или травм, и координация работы, если, например, нашему спасателю необходима была какая-то помощь. Также это работа с местным населением, которому потребовалась медицинская помощь. За время выполнения задач в Греции все спасатели вернулись живыми и здоровыми”, – сказала Менжулина.

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