 

Кадыров считает, что граничащие с Афганистаном страны должны “готовиться к худшему”

17.08.2021, 16:02, Новости дня
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“Нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы и готовиться к худшему. Будет приказ, остановим любого. Наши братья – узбеки, таджики, киргизы, туркмены – все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана странам опасно сейчас. Этого хотят господа американцы”, – сказал Кадыров.

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Публикация от Adam Kadyrov (@adam_benoevsky_095)

При этом Кадыров назвал талибов “американским проектом”.

“Америка придумала какую-то очередную аферу против мусульман. Они бросили всех и сбежали”, – отметил чеченский глава.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска.

После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Ранее, 13 августа, “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. По данным СМИ, взлетной полосой пользуются только военные самолеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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