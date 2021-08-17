Беленюк рассказал о своем отношении к Кличко

На вопрос, как он сейчас относится к Виталию Кличко, Беленюк ответил: “Как к мэру города Киева, которого поддержало 50% избирателей на выборах”.

“Мы знакомы. Естественно, мы знакомы, у меня есть [его] номер телефона, мы поздравляем друг друга с праздниками, с Новым годом, с днем рождения. Ну, не близкие отношения, каждый день не созваниваемся”, – добавил он.

Спортсмен также поблагодарил Кличко и президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку за выделенную ему в 2016 году, после победы на Чемпионате Европы, квартиру.

“Многие со скепсисом относятся, у нас людям часто не угодишь – а почему однокомнатная, надо, чтобы трешку дали. А почему, блин, на Позняках, надо, чтобы в центре. Я говорю: ребята, дали – и хорошо. Могли не дать в принципе”, – отметил Беленюк и подчеркнул, что после Олимпиады 2020 местные власти также должны подумать о том, как обеспечить призеров Игр жильем.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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