 

Актер «Солнцепека» Кравченко отметил важность создания правдивых фильмов о войне

17.08.2021, 16:00, Разное
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Алексей Кравченко уверен, что сейчас крайне важно создавать реалистичные и честные фильмы о войне. Актер «Солнцепека» уверен, что картина поможет донести до международной общественности важные месседжи о Донбассе.
Недавно в прокат в РФ вышло новое творение отечественных кинематографистов. Картина «Солнцепек» рассказывает о событиях, происходивших на территории Донбасса в 2014 году. После майдана на Украине в Донецкой и Луганской областях многие не пожелали подчиняться новой власти. Вооруженный конфликт в непризнанных Киевом ЛНР и ДНР продолжается уже восьмой год. Задачей постановщиков «Солнцепек» было правдиво показать события начала войны.

Фильм вызвал огромный резонанс, с его оценкой уже выступили как представители сферы искусства, так и обычные граждане, в том числе, жители Донбасса. Высказал свое мнение и Алексей Кравченко, сыгравший в нем одну из главных ролей. Его герой Павел Грицай командует отрядом ополченцев, звезда театра и кино попытался передать те чувства, которые испытывали в те времена подобные ему люди.

Драма режиссеров Максима Бриуса и Михаила Вассербаума получилась максимально честной, уверен Кравченко. Это важно, так как войну нельзя романтизировать, зрители должны видеть реалистичную трагедию и ужас, который пережило местное мирное население. Несмотря на то, что некоторые сцены в картине получились очень жесткими и могут шокировать зрителей, именно такая подача является наиболее правильной. Новый фильм доносит до россиян и мирового сообщества важную информацию о причинах военного конфликта в Донбассе.

Источник: polit.info



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