 

Жители Левобережного выберут лучшую обновленную зону отдыха в своем районе

17.08.2021, 15:54, Разное
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Каждый год в Москве появляются новые общественные пространства, которые дают принципиально другие возможности для отдыха. И свет, и покрытие на
дорожках, диковинные арки и перголы, обилие зелени и цветов вокруг. В современных парках для каждого найдется место – и спортсменам, и пожилым людям, и детям, и даже домашним животным.

В 2020 году только в Левобережном районе появилось сразу три великолепных места для отдыха. Это Северный речной вокзал, пляж “Левобережный” и парк Дружбы. На проекте “Активный гражданин” москвичам предложили их оценить.

Принимая участие в голосовании, необходимо выбрать либо один из представленных объектов, либо все перечисленные, либо вариант “Затрудняюсь ответить”. Это поможет городским властям понять, какой вариант благоустройства понравился москвичам больше всего и сориентирует в дельнейшем.

Северный речной вокзал был построен в 1930-е годы. В 2020-м он открылся после масштабной реставрации. Объекту культурного вернули его основную функцию и исторический облик. Также были отремонтировали фонтаны, ограда и причалы, находящиеся рядом. А еще здесь создали детские и спортивные площадки.

Самым популярным местом отдыха у воды в летний сезон является пляж “Левобережный”. Здесь разрешено купаться. На пляже есть все для комфортного отдыха: шезлонги, кабинки для переодевания, душевые и другое. Любители активного отдыха проводят время на спортивных площадках, а дети резвятся в зоне для игр.

Обновленный парк Дружбы – еще одно популярное место в Левобережном. Здесь сделали удобные дорожки, установили современные скамейки, фонари и урны, облагородили деревья и кустарники, разбили цветники и клумбы. На территории обустроили современные игровые площадки для детей всех возрастов.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали, что в Левобережном началось благоустройство променада на набережной канала имени Москвы. Речь шла об участке, который прилегает к крупному жилому комплексу AQUATORIA. Набережная и современное общественное пространство вокруг будут доступны для всех.



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