 

Москва укрепила позиции в рейтинге инновационных городов

17.08.2021, 15:54, Разное
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Рейтинг составлен аналитическим агентством fDi Intelligence. Перечень включает 76 европейских городов.

Москва поднялась на четыре позиции и заняла 14-е место. Российская столица опередила Милан, Прагу, Франкфурт-на-Майне. Лидерами списка стали Лондон, Париж и Дублин.

Москве удалось улучшить позиции даже в условиях пандемии, отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он напомнил, что в городе действуют меры поддержки бизнеса.

“Например, предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов”, – пояснил чиновник.

По его словам, реализация масштабных инвестиционных проектов создаст свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест.

“В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс”, – перечислил Ефимов.

Ранее российская столица вошла семерку самых умных городов мира по данным престижного международного рейтинга Intelligent Community Awards. Также Москва стала лидером рейтинга инновационного развития регионов.

Международная консалтинговая компания McKinsey включила Москву в топ-3 городов с лучшей транспортной системой. Столица добилась высоких результатов благодаря расширению метро, строительству МЦД и выделенных полос для общественного транспорта, пояснили аналитики.



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