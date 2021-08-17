 

Дмитрий Рогозин лишил Абдула Ахада Моманда статуса первого космонавта Афганистана

17.08.2021, 15:51, Разное
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Глава «Роскосмоса» подписал приказ о лишении Абдула Ахада Моманда почётного звания «Лётчик-космонавт» в связи с выявленным фактом его сотрудничества с правительством Мохаммада Наджибуллы.

Космонавт-исследователь Абдул Моманд летал в космос летом 1988 года. Он отправился на станцию «Мир» на корабле «Союз ТМ-6» и вернулся через 9 суток на «Союзе ТМ-5». Во время полёта он провёл детальное фотографирование территории Афганистана, что позволило создать первый картографический атлас этой страны. В девяностых годах Моманд занимал пост заместителя министра гражданской авиации в правительстве Наджибуллы. В момент первого захвата Кабула талибами в 1996 году он был в командировке в Индии, откуда бежал в Германию.

«Считать этого человека космонавтом мы не можем. Это враг действующих властей Афганистана, сотрудничал ещё с Кармалем, его начальника Наджибуллу вообще повесили 25 лет назад, а он успел убежать. Нам предстоит сотрудничать с Талибаном* по космической проблематике, решать вопросы неразмещения оружия в космосе, совместных полётов. А тут этот Моманд с портретов смотрит. Ну как так можно?» – заявил Дмитрий Рогозин.

В ближайшее время Центр подготовки космонавтов начнёт отбор кандидатов на космический полёт из числа военнослужащих, верных движению «Талибан»*. Тот из них, кто в результате отправится на МКС, унаследует утраченный Момандом статус первого афганского космонавта.

Помимо лишения звания лётчика-космонавта, Абдул Моманд может потерять звание Героя Советского Союза. Соответствующее представление направлено на имя Президента России.

*Движение «Талибан» признано в России террористической группировкой и запрещено.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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