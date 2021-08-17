Лавров рассказал об уважении бывшего афганского моджахеда к советским солдатам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, как один из бывших моджахедов Афганистана с искренним уважением отзывался о советских солдатах.

«Я, после того как стал министром, мой первый визит в Афганистан был в 2004 году. И председатель парламента был бывший моджахед, который с оружием в руках воевал против советских солдат. И мне было очень интересно с ним поговорить, посмотреть на него. Он начал с того, что выразил искреннее уважение советским воинам. И сказал, что по сравнению с некоторыми другими, которые к нам (в Афганистан) в гости приходят с оружием, ваши вели себя как мужчины, достойно и никогда просто из страха не стреляли по кустам. Это так, просто в скобках наблюдение», – сказал Лавров, выступая в БФУ имени Канта, приводит его слова РИА «Новости».

Также Лавров добавил, что советские войска «предельно организованно» уходили из Афганистана.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.