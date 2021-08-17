 

На американской базе в Афганистане бросили 12 украинских военных

17.08.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект, сообщил украинский МИД.

По словам пресс-секретаря ведомтсва, посольство поддерживает с ними связь и работает над их эвакуацией, информирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». 

При этом в Минобороны Украины заверили, что украинских военнослужащих в Афганистане нет. По словам замминистра обороны Анны Маляр, они покинули территорию бывшей военной базы еще 8 июня.

По данным украинских СМИ, на одной из американских баз в Афганистане бросили более 40 военных, среди которых украинцы, грузины, румыны и болгары. Сестры одного из украинских контрактников рассказала, что всех американцев забрали, но никто не собирается эвакуировать застрявших на базе иностранцев.

Родственница утверждает, что на базу уже приходили члены «Талибана» и обезоружили всех солдат. Женщина заявила, что Киев провел ночную эвакуацию граждан самолетом, но не предупредил о ней военных. По словам украинки, с ними никто не связывался. На борту самолета оказалось всего лишь восемь граждан страны, 72 были иностранцами.

Напомним, в воскресенье отряды талибов вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД писала, что бегство США из Афганистана станет уроком для Украины. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.08 / В Ливане взорвался бензовоз, известно о 20 погибших

15.03 / Нидерланды прекратили использование вакцины AstraZeneca до конца марта

29.04 / “Тело моего парня горячее, чем огонь”. Спирс показала фигуру в купальнике и заявила, что должна похудеть ради бойфренда

06.08 / Автоюрист заявил об исчерпании лимита ужесточения наказаний за пьяную езду

10.07 / Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за гибели рейса MH-17

27.07 / France 24 – жара в Канаде и наводнения в Индии — глобальное потепление вызывает всё больше природных катаклизмов по всему миру

06.12 / В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР

08.07 / Московская биржа открылась снижением

07.08 / Задержанным в Минске журналистам запретили въезд в Беларусь на 10 лет

12.07 / Песков оценил отношения РФ и США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика