 

Названы сроки возобновления работы международного аэропорта Кабула

17.08.2021, 15:32, Новости дня
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Международный аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц в субботу, 21 августа, сообщают СМИ.

Телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на представителя службы безопасности аэропорта, что он откроется для гражданских лиц в ближайшую субботу, передает ТАСС.

Ранее «Талибан» (организация запрещена в России) объявил о приостановке всех вылетов из аэропорта Кабула.

В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.

Позднее в соцсетях появилось видео падения с высоты по меньшей мере двух человек, уцепившихся за борт военного самолета в районе аэропорта Кабула.



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