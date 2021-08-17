«Мы не могли дать воли к борьбе»

Байден выступил с заявлением по поводу Афганистана и заявил, что не жалеет о выводе военных США.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу ситуации в Афганистане и сообщил, что не жалеет о решении вывести американских военных с территории этой страны. Заявление политика опубликовано на сайте Белого дома.

«Американские войска не могут и не должны участвовать в войне и погибать в войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами за себя. Мы потратили более триллиона долларов. Мы обучили и снарядили афганские вооруженные силы численностью около 300 000 человек. […]

Мы дали им все шансы самим определить свое будущее. Чего мы не могли им дать, так это воли к борьбе за это будущее»,

— сказал он.

Байден напомнил, что американский контингент направили в Афганистан 20 лет назад с «четкими целями» — найти тех, кто устроил теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, и убедиться, что «Аль-Каида»* не сможет использовать Афганистан в качестве базы для нового нападения на США.

«Мы это сделали. Мы серьезно ослабили "Аль-Каиду" в Афганистане. Мы никогда не прекращали охоту за Усамой бен Ладеном, и мы его поймали. Это было десять лет назад. Наша миссия в Афганистане никогда не предполагалась как государственное строительство. Никогда не предполагалось, что это будет создание единой демократии»,

— добавил американский президент.

Байден считает, что реагировать на террористические угрозы можно и без постоянного присутствия американских военных в той или иной стране. «Я уверен в своем решении. За 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода американских войск никогда не было подходящего времени», — отметил он. По словам американского лидера, он неоднократно проводил консультации с президентом Афганистана Ашрафом Гани, однако тот не прислушался к его советам.

"Поэтому мне снова остается спросить тех, кто утверждает, что мы должны остаться: сколько еще поколений дочерей и сыновей Америки вы бы хотели, чтобы я отправил сражаться с афганцами — в гражданскую войну в Афганистане, когда афганские войска этого не сделают?

Сколько еще жизней — американских жизней — это стоит? Сколько бесконечных рядов надгробий на Арлингтонском национальном кладбище?

— сказал политик.

Байден добавил, что его беспокоит ситуация с мирными гражданами, которые пытаются бежать из Афганистана. «Сцены, которые мы наблюдаем в Афганистане, выворачивают наизнанку», — признался он. Президент сообщил, что продолжит оказывать поддержку и гуманитарную помощь афганскому народу. Он выделил до 500 млн долларов для помощи беженцам из Афганистана.

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