Женщина-боец Кэт Зингано подала в суд на Холли Берри за “разрушенную карьеру”

Женщина-боец Кэт Зингано подала иск на американскую актрису Холли Берри и будет добиваться компенсации за моральный ушерб. Об этом сообщило издание TMZ. Предметом спора стал режиссерский дебют Берри “В синяках”, который выйдет на Netflix 24 ноября (за него стриминговый сервис заплатил 20 миллионов долларов). Производство картины началось еще в 2019-ом, тогда же Холли предложила Кэт роль в фильме.

Правда, было одно “но”: Зингано должна была не участвовать в спортивных мероприятиях в течение всего периода съемок. Но в то же время боец получила запрос на крупный бой от спортивной организации UFC, с которой у нее тогда был контракт. Якобы Берри потребовала от спортсменки отказаться от предложение, сославшись на “бюрократические сложности со страховой компанией”. В итоге Зингано так и поступила, а UFC разорвала с ней контракт.

Кэт Зингано Холли Берри на съемках фильма “В синяках”

Дальше ситуация повернула в еще более неожиданное русло: Холли Берри прекратила сотрудничество с Кэт Зингано, так как для фильма ей якобы был необходим именно боец UFC. По заявлению спортсменки, Берри с того момента не выходит с ней на связь.

В данный момент Зингано сотрудничает с другой американской спортивной организацией — Bellator, которая также проводит бои по смешанным единоборствам.

Кстати, в картине “В синяках” (Bruised) Холли Берри также исполнила одну из ролей. Подготовка к ней была более чем серьезной — она занималась боксом и джиу-джитсу под руководством экс-претендента на титул UFC Брайана Ортеги.

Знаете, это история про маму, которой нужно поднимать семью, кормить детей и для этого она выходит в клетку надирать задницы. Мы ее серьезно поднатаскаем, и, уверяю вас, она будет фантастическим джитсером, – рассказал сам Ортега в интервью TMZ.

В ноябре 2019 года Холли даже получила несколько серьезных ушибов, из-за чего съемочный процесс пришлось приостановить на несколько дней.

Холли Берри на съемках фильма “В синяках” Кадр из фильма “В синяках”