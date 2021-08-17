До конца текущего года ожидается выход планшета PineNote с экраном E Ink

В компании Pine64 анонсировали грядущий выход на рынок нового планшета PineNote. Устройство должно появиться в продаже до конца текущего года, сообщает производитель. Его особенностью станет экран, работающий по технологии E Ink.

Размер дисплея в планшете составляет 10,1 дюйма. Картинка на нем будет отображаться с разрешением 1872 на 1404 пикселя. Технология предполагает отображение в оттенках серого, которых здесь будет 16.

Также разработчик сообщает, что экран будет работать как сенсорный. Однако владельцу придется использовать специальное перо. В основе конструкции лежит четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, работающий с тактовой частотой 1,8 ГГц. Также здесь установлен графический ускоритель Arm Mali-G52 2EE. Объем оперативной памяти – 4 Гб, основной – 128 Гб.