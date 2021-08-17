 

До конца текущего года ожидается выход планшета PineNote с экраном E Ink

17.08.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В компании Pine64 анонсировали грядущий выход на рынок нового планшета PineNote. Устройство должно появиться в продаже до конца текущего года, сообщает производитель. Его особенностью станет экран, работающий по технологии E Ink.

Размер дисплея в планшете составляет 10,1 дюйма. Картинка на нем будет отображаться с разрешением 1872 на 1404 пикселя. Технология предполагает отображение в оттенках серого, которых здесь будет 16.

Также разработчик сообщает, что экран будет работать как сенсорный. Однако владельцу придется использовать специальное перо. В основе конструкции лежит четырехъядерный процессор Rockchip RK3566, работающий с тактовой частотой 1,8 ГГц. Также здесь установлен графический ускоритель Arm Mali-G52 2EE. Объем оперативной памяти – 4 Гб, основной – 128 Гб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / ФСБ задержала замдиректора оборонного завода в Челябинске

22.09 / Участники ДТП на Остоженке рассказали об аварии в центре Москвы

20.09 / Трамп составил «список умных женщин» для Верховного суда

01.09 / В Минздраве назвали сроки массовой вакцинации от CОVID-19

10.08 / ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму

06.11 / Джонни Деппа лишили роли в третьей части фильма «Фантастические твари»

26.02 / Экс-военнослужащего осудили за хищение экипировки дивизии МО в Подмосковье

19.03 / Гривна укрепилась относительно всех основных валют

22.03 / Путин рассказал о запуске еще одной вакцины от коронавируса в гражданский оборот

15.02 / Около 100 граждан Украины незаконно удерживаются в Крыму и РФ – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика